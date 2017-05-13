Пауэр выиграл квалификацию Гран-при Индианаполиса, Алёшин — 17-й

Уилл Пауэр стал лучшим в квалификации этапа IndyCar в Индианаполисе. Второе место занял Элио Кастроневес. Третьим стал Джозеф Ньюгарден.
Россиянин Михаил Алёшин показал 17-й результат.
IndyCar. Индианаполис. Квалификация
1. Уилл Пауэр («Шевроле») — 1:07.7044
2. Элио Кастроневес («Шевроле») — 1:08.1169
3. Джозеф Ньюгарден («Шевроле») — 1:08.1622
4. Скотт Диксон («Хонда») — 1:08.2454
5. Хуан Пабло Монтойя («Шевроле») — 1:08.2478
6. Себастьен Бурде («Хонда») — 1:08.3973
7. Симон Пажно («Шевроле») — 1:08.4461
8. Райан Хантер-Рей («Хонда») — 1:08.5735
9. Александер Росси («Хонда») — 1:08.5824
10. Джеймс Хинчклифф («Хонда») — 1:08.8668
…
17. Михаил Алёшин («Хонда») — 1:09.1777