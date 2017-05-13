Хэмилтон: «Мерседес» и «Феррари» одинаково прибавили в Испании

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что обновления на Гран-при Испании не поменяли положения дел в борьбе его команды с «Феррари».

«Мы определённо сделали шаг вперёд. Все много работали, чтобы подготовить обновления к этому этапу, и они классно потрудились, чтобы мы вышли вперёд в этой борьбе.

Думаю, шаг вперёд сделали все, и обновления не изменят весь расклад сил. Кажется, разрыв между нами и «Феррари» в пределах 0,1 секунды, как и в прошлой гонке, — мы сделали одинаковые шаги", — приводит слова Хэмилтона ESPN.