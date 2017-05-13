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Алонсо: Сайнс — один из лучших пилотов Формулы-1

13 мая 2017, суббота. 11:10. Авто

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо назвал Карлоса Сайнса-младшего из «Торо Россо» одним из лучших пилотов «Королевских гонок».

«Думаю, все видят прогресс, которого Карлос добился за три года. Он уже многих впечатлил.

Это молодое поколение приходит хорошо подготовленным. Они попадают в Формулу-1 с обилием тренировок и работы на симуляторе. Они работают в программах юниорских академий, в академии «Ред Булл», «Феррари» или другой. Формула-1 не становится для них шоком.

Добавьте эту подготовку к таланту Карлоса и увидите, что уже в первый год он был на очень высоком уровне. А теперь, с опытом, он стал одним из лучших пилотов чемпионата", — цитирует Алонсо F1i.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
Теги
Карлос Сайнс-младший Фернандо Алонсо
Новости. Авто
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