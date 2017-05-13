ФИА увеличила зону DRS на Гран-при Испании

ФИА решила расширить зону DRS на главной прямой автодрома «Каталунья» на Гран-при Испании. Изначально зона активации должна была начинаться в 157 метрах после заключительного поворота трассы, однако ФИА сдвинула её на 100 метров назад, и теперь пилоты смогут включать DRS через 57 метров после выхода из поворота.

Решение о расширении зоны DRS было принято после пятничных тренировок из-за низкого числа обгонов на предыдущем этапе чемпионата в Сочи. Возможность увеличения зон DRS обсуждалась ещё после двух стартовых этапов сезона.