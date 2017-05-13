Боттас будет использовать мотор старой версии до конца Гран-при Испании

Пилоту «Мерседеса» Валттери Боттасу пришлось вернуться к силовой установке прошлой версии. В пятницу финн получил новый двигатель с повышенной надёжностью, но на нём обнаружилась утечка жидкости. В итоге в субботу команде пришлось менять мотор, что помешало Боттасу вовремя начать работу на третьей тренировке.

Вместо обновлённого мотора Боттас получил тот, на котором начинал сезон. Новый двигатель был для финна только вторым в чемпионате. Скорее всего, команда сможет отремонтировать его и использовать в дальнейшем, сообщает Motorsport.