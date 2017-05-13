Грожан: Хэмилтон, Райкконен и Сироткин не вступили в Ассоциацию пилотов

Глава Ассоциации пилотов Формулы-1 (GPDA) Ромен Грожан раскритиковал гонщиков, которые в ней не состоят.

«Формула-1 меняется, и мы, пилоты, могли бы достичь большего, будь все 20 человек едины. Нормально иметь разные мнения, но мы должны объединить наш спорт. Мы все хотим большего от Liberty и могли бы работать лучше, говори мы единым голосом.

Я могу точно назвать тех, кто не с нами: Хэмилтон, Боттас, Ферстаппен, Стролл, Масса, Верляйн, Сироткин, Селис, Райкконен, Хюлькенберг и ди Реста", — цитирует француза Speed Week.