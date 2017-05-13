Феттелю установили третий ДВС в сезоне

На болид «Феррари» Себастьяна Феттеля установили третий двигатель внутреннего сгорания в нынешнем сезоне. На третьей тренировке Гран-при Испании в новом моторе Феттеля обнаружилась утечка воды. В связи с малым запасом времени до начала квалификации в команде решили не чинить ДВС, а заменить его.

Всего за сезон без штрафа можно использовать не более четырёх любых деталей силовой установки. В «Феррари» полагают, что смогут снова использовать испорченный двигатель, однако теперь они смогут обновить мотор Феттеля лишь один раз до конца сезона.