Лауда: Феттель в «Мерседесе»? Полная чушь!

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда резко опроверг слухи о возможном переходе Себастьяна Феттеля в его команду из «Феррари».

«Это полная чушь, всё, что я могу сказать. Извините, но это сводит меня с ума. Я могу вам объяснить: он пилот „Феррари“, всеми мыслями в „Феррари“, и с деньгами у него тоже в порядке. Зачем ему уходить из „Феррари“, если он там побеждает? Никаких причин. Он останется в команде, которую любит. Нет причин даже думать об этом», — приводит слова Лауды Crash.