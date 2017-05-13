Ладыгин: я рад вернуться в российский автоспорт

Пилот команды «LADA Sport ROSNEFT РСКГ» и победитель гонки «24 часа Ле Мана» Кирилл Ладыгин рассказал о своей победе в первой гонке первого этапа СМП РСКГ в классе «Туринг».

«Я очень рад этой победе, это большая заслуга команды. Мы сделали невозможное — за два месяца построили быстрый и красивый автомобиль. Идея пришла к нам только в ноябре, тогда мы начали чертить новый болид. Я присутствовал при производстве, видел, как машина оживает сначала на бумаге, потом на компьютере. Буквально два месяца назад к нам начали приходить запчасти, и мы приступили к сборке. Последние две недели пришлось ночевать в гараже.

Хочется сказать большое спасибо своей команде за помощь. Также большая благодарность программе и команде SMP Racing. Они оказывают большую и важную поддержку для нас. Я очень рад вернуться в российский авто-спорт и поделиться опытом с ребятами и соперниками. Сегодня, 13 мая, в гонке всё прошло так, как мы запланировали — старт нам удался. Получал напор от преследующего меня соперника, и приходилось всё время держаться в тонусе. На трассе много скоростных поворотов, и мне это нравится", — передаёт слова Ладыгина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.