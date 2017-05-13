З.Браун: поиграю в теннис, раз это приносит Алонсо удачу

Руководитель «Макларена» Зак Браун пошутил, что поиграет в теннис ради успешного выступления Фернандо Алонсо в гонке Гран-при Испании. В пятницу Алонсо отправился на корт после поломки машины в тренировке, а в субботу стал седьмым в квалификации.

«Какой круг! Команда отлично работает. Эрик и все сотрудники справляются фантастически. Фернандо сделал это дома, и завтра нам надо просто финишировать на том месте, с которого стартуем.

Пожалуй, мне надо сегодня сходить поиграть в теннис, раз это приносит удачу. Сдаваться нельзя. Это хороший результат для команды", — цитирует Брауна Sky Sports.