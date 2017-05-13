Ферстаппен: трасса в Испании подходит мне

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Испании Формулы-1, по итогам которой ему удалось занять пятое место.

«Мы отстали всего на шесть десятых от лидера — это большое достижение. Спасибо команде, что помогли моей машине прогрессировать. Теперь нам нужно продолжать давление. Мне всегда нравится выступать на трассе в Испании. Здешний трек подходящий для моего стиля вождения.

Выступление Алонсо? Это удивительный результат для него, отличный круг", — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.