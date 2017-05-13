Перес: доволен восьмым местом, но немного расстроен, что проиграл Алонсо

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Испании Формулы-1, в которой он завоевал восьмое место.

«Доволен восьмым местом, хотя и немного расстроен, что проиграл Алонсо с таким небольшим отставанием. Этот результат немного удивляет после того, какими трудными были тренировки, но, думаю, команда сделала сегодня днём всё правильно. Думаю, ключом к нашему успеху стало то, как мы использовали прогревочный круг, потому что в первом сегменте шины были в нужном состоянии, у нас сразу было хорошее сцепление колёс с дорожным покрытием. Гонка будет длинной, но у меня есть свежий комплект шин, который мне удалось сэкономить в первом сегменте, и это повлияет завтра на расклад сил. В Испании сложно обгонять, но, надеюсь, у нас получится отвоевать несколько позиций на старте. Позади нас есть несколько быстрых машин, которые навяжут нам борьбу, но, уверен, мы хорошо проведём гонку», — отметил Перес для пресс-релиза своей команды.