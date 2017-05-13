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Квят: в квалификации я не вёл машину, она ехала сама по себе

13 мая 2017, суббота. 20:17. Авто

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что машина абсолютно не слушалась его в квалификации Гран-при Испании Формулы-1.

«Что пошло нет так в квалификации? За исключением всего, ничего. Я терял время в поворотах там, где вообще было сложно себе это вообразить. Я не вёл сегодня машину, она ехала сама по себе. На третье тренировке, казалось, дела пошли немного лучше, а потом всё вернулось на уровень пятницы. С самого начала квалификации было ясно, что она будет нелёгкой. Машина не делает то, что я хочу. А когда машина не делает то, что я хочу, я не могу ей управлять», — приводит слова Квята Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Даниил Квят Формула-1 Гран-при Испании
Новости. Авто
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