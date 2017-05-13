Грожан: большая проблема в том, что машина не реагирует так, как мне хотелось бы

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Испании Формулы-1, в которой он завоевал лишь 14-е место.

«Я надеялся на большее, чем 14-е место. Если бы не проскальзывание на последнем круге, мы могли бы выступить лучше. В любом случае, добиться нужного баланса было очень сложно, а ветер значительно всё усложнял. Мы боремся с этим, у нас есть над чем поработать, потому что я уверен, что мы не показываем своего выступления в некоторых областях. Прямо сейчас проблема в том, что если я еду на максимуме, то в один поворот вхожу нормально, а в другой — нет. Для меня это большая проблема, потому что машина не реагирует так, как мне хотелось бы, а сцепление колёс с дорожным покрытием очень низкое. Посмотрим, как всё сложится в гонке», — отметил Грожан для пресс-релиза «Хааса».