Стролл: я отстал от Массы всего на 0,3 секунды, не так уж и плохо

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл прокомментировал своё выступление на квалификации Гран-при Испании, где ему удалось занять лишь 18-е место.

«Весь уик-энд нам было сложно заставить работать шины из-за низкого уровня сцепления. Но я не очень-то и разочарован своим кругом. Я отстал от Фелипе на 0,3, на данном этапе для меня это не так уж и плохо, но заставить нашу машину работать так, как ей следует — очень сложно.

Нам остаётся сконцентрироваться на завтрашнем дне, потому что сегодня наши надежды не оправдались. Стратегия пит-стопа будет очень сложной, но мы будем принимать решение об этом сегодня ночью", — цитирует Стролла официальный сайт «Уильямса».