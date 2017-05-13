Алонсо: с точки зрения шасси мы можем быть сразу за «Феррари» и «Мерседесом»

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо, занявший на квалификации Гран-при Испании седьмое место, положительно оценил работу шасси на болиде, заявив, что с этой точки зрения команда может опередить всех, кроме «Феррари» и «Мерседеса».

«Мы довольны работой шасси, но мы всё ещё не лучшие. Нам нужно работать над аэродинамикой и механикой, чтобы выйти на уровень „Мерседеса“ и „Феррари“. Они, безусловно, опережают всех, но с точки зрения шасси мы можем идти сразу вслед за ними.

Мы знаем, сколько мы теряем на нашем двигателе, но трек в Испании один из самых медленных в чемпионате, и мы воспользовались этим. Мы провели хорошую квалификацию, и я чувствовал уверенность в машине, сегодня получилось сложить всё воедино", — приводит слова испанца Sky Sports.