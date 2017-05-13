Райкконен: я делал ошибки, мне не удался хороший круг

Пилот «Феррари» Кими Райкконен остался недоволен своим выступлением на квалификации Гран-при Испании, на которой финн показал четвёртый результат.

«Машина работала хорошо на протяжении всего уик-энда и я рад этому, но я разочарован результатом квалификации. Условия на трассе были достаточно сложными, но лучше, чем вчера. Я чувствовал, что машина быстра, но я совершал мелкие ошибки, я входил в поворот широко, так что мне не удался хороший круг.

Завтра мы попробуем ещё раз. Мы можем планировать сотни вещей, но нет никакой гарантии, что всё сложится так, как мы хотим. У нас есть стратегия на завтрашнюю гонку, но мы не знаем, какие планы у других, так что будем стараться реагировать в процессе и принимать верные решения. Думаю, что увеличение зоны DRS немного поможет", — приводит слова Райкконена официальный сайт «Феррари».