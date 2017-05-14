Вандорн: не могу объяснить, куда пропала скорость болида

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн прокомментировал результаты квалификации на Гран-при Испании, на которой ему удалось занять лишь 19-е место.

«Я не знаю, что сегодня произошло. Вчера я чувствовал себя достаточно комфортно и уверенно в машине, я был доволен скоростью и всё шло в верном направлении. Жаль, что нам не удалось перенести это на квалификацию. Я думаю, у нас был потенциал, чтобы попасть во второй сегмент.

По сравнению со вчерашним днём, казалось, что мы потеряли в скорости, и это тот момент, который я не могу объяснить. Надеюсь, что в гонке мы будем лучше.

Сегодня всё было немного сложнее. Нам нужно проанализировать данные сегодня ночью и понять, что мы можем сделать до завтра. У меня нет целей на гонку, просто хочется проехать её гладко и без проблем. Думаю, что стратегия будет важным элементом, и мы посмотрим, как всё сложится. Попадание Алонсо в финальный сегмент говорит о том, что мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Вандорна официальный сайт «Макларена».