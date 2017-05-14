В «Рено» не намерены подписывать контракт с Алонсо

Руководитель автоспортивного подразделения «Рено» Сириль Абитебуль дал понять, что в команде не рассматривают возможности подписания контракта с Фернандо Алонсо на следующий сезон.

«Я знаю, что вы хотите у меня узнать что-то по поводу Фернандо Алонсо. Прежде всего, Алонсо чемпион, время которого уже заканчивается, и мы должны понимать, чего он хочет. Есть ли у него желание и страсть продолжать выступления в Формуле-1.

Наше общение не прекращалось, но ему нет необходимости ждать нас, он прекрасно знает, где сейчас находится «Рено». Мы на этапе развития и хотели бы продолжить эту работу с нашими пилотами — Хюлькенбергом и Палмером.

Участие Алонсо в «Инди 500» говорит о том, что он хочет попробовать что-то вне Формулы-1 и понять, любит ли он до сих пор наш чемпионат. Тем не менее он всегда останется членом семьи «Рено», — рассказал Абитебуль в интервью «Marca».