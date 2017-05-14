З. Браун: у «Макларена» есть 9-10 гонок, чтобы сохранить Алонсо в команде

Руководитель «Макларена» Зак Браун рассказал, что у его команды есть лишь около десяти гонок, чтобы убедить пилота Фернандо Алонсо остаться здесь и на следующий сезон.

«Мы будем с ним говорить о чём-то летом, и хорошо, что оно наступит не завтра, потому что я знаю, что бы он решил в таком случае. Я думаю, что мы будем его приоритетным выбором, если сумеем дать ему хороший болид.

Очевидно, что в этом году ему не стать чемпионом, потому он задумывается, где он может бороться за титул в следующем году, и он надеется, что всё-таки это будет «Макларен». У нас остаётся всего девять или 10 гонок, чтобы показать, что мы можем дать ему хороший болид на следующий год.

Я не думаю, что Алонсо будет оценивать всё по одной гонке, ему нужно видеть общий прогресс команды. Летом он сядет и подумает, сможем ли мы ему дать действительно достойную машину", — приводит слова Брауна испанская Marca.