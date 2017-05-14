Кадыров: мы воспитаем классных гонщиков, которые прославят Россию

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров торжественно открыл первый этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) в городе Грозном на автодроме «Крепость Грозная».

«Приятно, что первый этап СМП РСКГ проходит в Грозном и посвящён памяти Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Благодаря его плану нам удалось превратить регион в один из спортивных центров страны. Сейчас мы ведём активную работу по развитию автоспорта. Два года назад мы построили автодром «Крепость Грозная», и с момента открытия мы провели пять этапов чемпионата страны и множество других престижных гонок, также создали бесплатную академию скорости для детей. Предметом особой гордости является наша команда – «AKHMAT Racing Team», которая за короткий срок завоевала сердца болельщиков и заслужила репутацию серьёзного соперника.

Сегодня на автодроме «Крепость Грозная» — настоящий праздник спорта, за который я благодарю организаторов. В скором будущем кольцевые гонки приобретут большую популярность. Мы сделаем всё возможное, чтобы воспитать классных гонщиков, которые прославят Россию. Желаю всем участникам РСКГ удачных заездов и новых рекордов», — передаёт слова Кадырова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.