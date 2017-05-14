Булье: Вандорну нужно изменить свой стиль пилотажа

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье объяснил, почему в стартовых гонках сезона-2017 Формулы-1 новичок команды Стоффель Вандорн показывает существенно более слабые результаты, чем его напарник Фернандо Алонсо.

«Причина проста, и Стоффель очень хорошо её знает. Проблема новичков из младших серий в торможении. Они привыкли тормозить очень поздно на входе в поворот, но в Формуле-1 всё по-другому. Ему нужно изменить свой стиль пилотажа, но я уверен, что это произойдёт», — приводит слова Булье F1Today.