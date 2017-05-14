Стрельникова: Russian Time изучит проблему Маркелова со сцеплением

Глава команды Russian Time в Формуле-2 Светлана Стрельникова прокомментировала итоги второй гонки в Барселоне, где Лука Гьотто финишировал седьмым, а Артём Маркелов, несмотря на старт с первого места, — девятым.

«В прошлом Артём не раз здорово стартовал, но сегодня при старте с поула у него возникла проблема со сцеплением, которую мы изучим. Лука прошёл очень хороший первый круг и отыграл три позиции, но и не повезло с тем, как всё сработало с обгонами с помощью DRS, нужно было следить за шинами. Мы взяли в этот уик-энд меньше очков, чем наши главные соперники, но в командном зачёте всего в трёх очках позади „Према“ и „ДАМС“. Сейчас опустились вниз, но, надеюсь, в Монте-Карло вновь будет движение вверх!» — приводит слова Стрельниковой пресс-служба её команды.