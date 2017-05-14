Авария Райкконена и Ферстаппена, сход Боттаса – в фотообзоре Гран-при Испании

14 мая на трассе автодрома «Каталунья» состоялась гонка пятого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2017 — Гран-при Испании. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем, второе место занял пилот «Феррари» Себастьян Феттель, тройку лидеров замкнул Даниэль Риккардо из «Ред Булл». Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал девятым после старта с 19-й позиции.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии Гран-при Испании, подготовленные специальными фотокорреспондентами.