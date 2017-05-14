Феттель сохранил лидерство в зачёте Формулы-1, Квят — 15-й

Себастьян Феттель из «Феррари» сохраняет за собой лидерство в чемпионате Формулы-1. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон смог приблизиться к нему на расстояние шести очков благодаря победе на Гран-при Испании. Третьим, несмотря на сход в Барселоне, остался напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Россиянин Даниил Квят с четырьмя очками занимает 15-е место.

Формула-1. Личный зачёт

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 104 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 98

3. Валттери Боттас («Мерседес») — 63

4. Кими Райкконен («Феррари») — 49

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 37

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 35

7. Серхио Перес («Форс Индия») — 34

8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 19

9. Фелипе Масса («Уильямс») — 18

10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 17

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 14

12. Ромен Грожан («Хаас») — 5

13. Паскаль Верляйн («Заубер») — 4

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 4

15. Даниил Квят («Торо Россо») — 4.