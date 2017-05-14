Феттель сохранил лидерство в зачёте Формулы-1, Квят — 15-й

Себастьян Феттель из «Феррари» сохраняет за собой лидерство в чемпионате Формулы-1. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон смог приблизиться к нему на расстояние шести очков благодаря победе на Гран-при Испании. Третьим, несмотря на сход в Барселоне, остался напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
Россиянин Даниил Квят с четырьмя очками занимает 15-е место.
Формула-1. Личный зачёт
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 104 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 98
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 63
4. Кими Райкконен («Феррари») — 49
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 37
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 35
7. Серхио Перес («Форс Индия») — 34
8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 19
9. Фелипе Масса («Уильямс») — 18
10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 17
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 14
12. Ромен Грожан («Хаас») — 5
13. Паскаль Верляйн («Заубер») — 4
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 4
15. Даниил Квят («Торо Россо») — 4.