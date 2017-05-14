Хэмилтон: борьба с Феттелем? Такими гонки и должны быть

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при Испании.

«Команда проделала невероятную работу. Такими гонки и должны быть — Себ был очень близко и ехал очень быстро. Не знаю, что пошло не так на старте. Думал, что сделал всё как надо, но забуксовал.

Гонка вышла тяжёлой, шея в порядке, но я потерял около 2 кг. Это истощает — машины очень быстры. Феттель был фантастичен: бороться с таким соперником — настоящая привилегия", — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Также британец не стал жаловаться на момент, когда в борьбе с Себастьяном Феттелем был вынужден выехать с трассы.

«Кажется, я съехал с трассы, но шёл бок о бок. Такими гонки и должны быть, я бы ничего не менял», — сказал Хэмилтон.