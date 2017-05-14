Феттель: жаль, что Хэмилтон обошёл меня, но это была отличная гонка

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Испании Формулы-1, в которой он завоевал второе место, пропустив вперёд гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Я старался изо всех сил. Очень хорошо стартовал. Потом мы забуксовали, я выжал сцепление и обошёл Льюиса. Оставался впереди и нашёл хороший ритм. В первом повороте я старался тормозить как можно позже, у меня заблокировались колёса, но я сумел удержаться впереди. А затем Льюис пролетел мимо меня на прямой. Жаль, но так или иначе это была отличная гонка», — приводит слова Феттеля BBC.