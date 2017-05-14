Перес: это был невероятный день для «Форс Индия»

Пилот Формулы-1 Серхио Перес, выступающий в составе «Форс Индия», прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Испании, в которой он занял четвёртое место.

«Это был невероятный день для «Форс Индия». Наши основные соперники не набрали много очков. Команда проделала отличную работу. Мы 15 раз подряд набирали очки. Команда всегда отлично готовит машины к гонке, так что нужно отдать им должное. Это ключ к выступлению без всяких проблем. Нам сложно развиваться так же, как топ-командам, но, если мы будем вкладывать в работу сердце, сможем продолжить двигаться вперёд», — приводит слова Переса Sky Sports.