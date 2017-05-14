Петров: в Грозном гонки всегда проходят на высшем уровне

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров поделился впечатлениями от первого этапа СМП РСКГ в Грозном.

«Я уже не первый раз приезжаю на автодром „Крепость Грозная“, тут всегда всё проходит на высшем уровне. Всегда встречают очень тепло. Никаких задержек или проблем. Аварии везде случаются, но всё идёт по графику. Отличный старт СМП РСКГ, получилось яркое открытие сезона. Я заметил, что зрителей на трибуне стало гораздо больше — это очень приятно.

Борьбы было много, очень интересный получился этап. Видно, что все участники очень серьёзно подошли к открытию сезона. Пилот из команды «AKHMAD Racing Team» Виталий Дудин бился за первое место, чуть-чуть ему не хватило, но за это мы и любим гонки. Интересно, когда первая гонка идёт друг от друга вблизи.

Пообщался с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым об автоспорте и не о политике. Рассказал ему некоторые нюансы управления автомобилем внутри кокпита. Обсудили новую гонку, которая пройдёт в октябре", — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.