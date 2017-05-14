Окон: я постоянно тружусь, а это ключ к успеху, если тебе не хватает опыта

Пилот Формулы-1 Эстебан Окон, выступающий в составе «Форс Индия», прокомментировал итоги гонки Гран-при Испании, в которой он занял пятое место.

«Мы с каждым разом улучшаем наши результаты, и это очень хорошо. Машина надёжна, чего непросто добиться. Моей целью было набирать очки в каждой гонке. Команда очень помогла мне добиться прогресса. Я постоянно тружусь, а это ключ к успеху, если тебе не хватает опыта. Я очень доволен шагом, который сделал в эти выходные», — приводит слова Окона Sky Sports.