Сайнс-младший: я всю гонку атаковал и был быстрее тех, кто впереди

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший остался доволен седьмым местом на Гран-при Испании.

«Какая хорошая гонка, я счастлив! На старте был хаос, мы смогли отыграть пару позиций, но потом я поехал широко во втором повороте, чтобы избежать аварии. Я потерял несколько мест, но мы были девятыми и с тех пор атаковали. Седьмое место после старта с 12-го — прекрасный результат!

Я наслаждался гонкой потому, что мы всегда были быстрее машин впереди меня и я не смотрел в зеркала заднего вида. Должен особенно отметить парней, которые работают на пит-стопах, — они так сильно прибавили в этом году, и их работа была ключевой частью этой гонки", — цитирует Сайнса пресс-служба команды.