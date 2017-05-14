Хэмилтон: у нас с Феттелем была самая ядрёная борьба, какую могу вспомнить

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал борьбу с гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем на Гран-при Испании, из которой британец вышел победителем.

«Себ ехал так быстро. Нужно было жать изо всех сил, чтобы постараться приблизиться и не позволить ему уехать слишком далеко. Это была самая ядрёная борьба, которую я могу вспомнить за последнее время. Нашему спорту необходимо, чтобы такая борьба была в каждой гонке. Именно поэтому я и занимаюсь гонками. Плотная борьба с четырёхкратным чемпионом мира Феттелем — это здорово.

В конце мы были очень близко. Я дал Феттелю пространство, потому что иначе мы столкнулись бы. Это было круто. В пылу борьбы невозможно понять, что происходит. Мне казалось, что я съехал с трассы. Но именно такими и должны быть гонки. Я люблю это и не променял бы ни на что на свете», — приводит слова Хэмилтона Autosport.