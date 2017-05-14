Алонсо: даже без аварии не хватило бы темпа, чтобы попасть в очки

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо считает, что попал бы в первую десятку на Гран-при Испании даже без контакта с Фелипе Массой на старте гонки.

«Гонка пошла не так, как мы планировали. Нам немного не повезло с контактом с Массой во втором повороте, а потом мы слишком надолго застряли за Даниилом. Но даже без этого не думаю, что нам хватило бы темпа, чтобы набрать очки. Я немного разочарован, но по крайней мере мы добрались до финиша. Надеюсь, это первый признак повышения надёжности. Теперь надо лучше готовиться к следующему Гран-при», — приводит слова Алонсо Gp Update.