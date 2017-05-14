Хюлькенберг: «Рено» предстоит ещё поработать, чтобы обойти ближайших соперников

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Испании Формулы-1, в которой он стал шестым.

«Шестое место — это отличный результат и хорошая награда для команды. Нам повезло, что несколько топ-машин сошли с гонки ещё на старте, но дальше в гонке везло тоже. В то же время мы ждали любой возможности, чтобы добиться успеха. Наша команда отлично провела второй пит-стоп, что позволило нам обойти «Заубер». Я чувствую себя в машине комфортно, но нам предстоит ещё поработать, чтобы обойти ближайших соперников», — отметил Хюлькенберг для пресс-релиза своей команды.