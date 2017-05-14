Верляйн: пять секунд штрафа — это лучше, чем проезд по пит-лейну

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Испании Формулы-1, в которой, несмотря на пятисекундный штраф за нарушение правил при въезде на пит-лейн, ему удалось занять восьмое место.

«Мне поступило сообщение, когда я был в последнем повороте. Я знал, что если они говорят мне так поздно, то я должен заехать. Я пропустил столбик, но, если бы не заехал на пит-стоп, все, кто был позади, обошли бы меня, так что это был единственный шанс заработать очки. Я ожидал штрафа. Надеялся, что мне дадут штраф в следующей гонке. Или денежный штраф для команды, что тоже подошло бы. Но я доволен, что с меня сняли всего пять секунд. Это лучше, чем штраф в виде проезда по пит-лейну.

В конце Сайнс-младший оказывал на меня большое давление, несколько раз пробовал обойти меня, но мне было важно держать его позади, а также оторваться посильнее от других парней, потому что у меня был пятисекундный штраф. В конце я пытался оторваться ещё сильнее, каждый круг был как квалификация, тогда как в первой части гонки было важно правильно работать с шинами. Это была отличная гонка, я благодарю свою команду», — приводит слова Верляйна GP Update.