«Форс Индия» оштрафовали на € 25 тыс. за плохую видимость номеров на болидах

Стюарды Гран-при Испании оштрафовали «Форс Индия» на € 25 тыс. за несоблюдение правила по написанию номеров и фамилий гонщиков на болиде.

По ходу испанского этапа стюарды установили, что номера на болидах «Форс Индия» видны не со всех углов, что противоречит требованиям федерации. При смене правил команда не стала менять позицию номеров, оставив их на носу, но увеличив цифры в размерах. Перед гонкой ФИА не предъявляла «Форс Индия» претензий, и потому штраф будет отложен на 12 месяцев, чтобы команда могла исправить проблему.