Алонсо: завтра в 9 утра я буду на трассе в Индианаполисе

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо, который сразу после Гран-при Испании улетел на подготовку к «500 милям Индианаполиса», поделился своими ожиданиями от этой гонки.

«С нетерпением жду этого приятного вызова. В первую очередь, завтра в 9 утра я должен быть на трассе, а в 12 сидеть в машине готовым к свободной практике. До Индианаполиса лететь 9 часов, завтра я буду на трассе, сменю свой настрой и поеду в стиле „Инди“. Это будет прекрасная гонка и я получу от неё массу удовольствия», — приводит слова Алонсо Motorsport.