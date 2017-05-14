Вандорн: столкновение с Массой — просто гоночный инцидент

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн считает, что в его столкновении с Фелипе Массой на Гран-при Испании не было виновных. Стюарды сочли виновным самого Вандорна и оштрафовали его на три места на старте Гран-при Монако.

«Я ещё не пересматривал инцидент с Массой как следует. Я не ожидал, что он будет там — думал, что оставил ему достаточно места для обгона. Но, к сожалению, мы столкнулись, и моё переднее колесо сломалось, гонка была закончена. Не хочу никого винить, по моему мнению, это был просто гоночный инцидент», — приводит слова Вандорна пресс-служба команды.