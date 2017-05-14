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Хорнер: «Ред Булл» прибавил в скорости в Испании

14 мая 2017, воскресенье. 23:17. Авто

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что его команде удалось улучшить болид перед Гран-при Испании.

«Даниэль провёл хорошую гонку в одиночестве, но, к сожалению, у нас не было темпа, чтобы бороться с лидерами. Конечно, сход Боттаса позволил ему завоевать первый подиум в сезоне, что здорово.

Макс хорошо стартовал и после выезда по широкой траектории в первом повороте стал жертвой удара Боттаса в болид Райкконена. У него сломалась подвеска, и пришлось сойти.

Если же смотреть на этап в целом, то мы явно прибавили в скорости, как делали после каждой гонки. Но мы знаем, что у нас ещё очень много работы", — приводит слова Хорнера пресс-служба команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Кристиан Хорнер Формула-1 Гран-при Испании
Новости. Авто
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