Магнуссен: из-за контакта с Квятом я проколол колесо и сильно разочарован

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен расстроен тем, что упустил возможность финишировать в очковой зоне на Гран-при Испании. Датчанин остался 14-м из-за прокола колеса.

«Это раздражает. Мы могли набрать очки обеими машинами, так что я весьма разочарован. У меня был небольшой контакт с Квятом, всё было бы в порядке, но из-за него я проколол колесо. Сегодня я полностью выложился. Если бы мы финишировали в очках, результат был бы хорошим. Я сильно разочарован, что этого не удалось», — приводит слова Магнуссена пресс-служба команды.