В «Инди 500» 2017 года примут участие семь прежних победителей

Объявлен состав участников гонки «500 миль Индианаполиса» 2017 года. Всего в нём 33 пилота, семь из которых выигрывали эту гонку ранее.

Среди бывших победителей Бадди Лазье, который выигрывал «Инди 500» в 1996 году, Элио Кастроневес и Хуан Пабло Монтойя из «Пенске», Скотт Диксон и Тони Канаан из «Ганасси», Александер Росси и Райан Хантер-Рей из «Андретти».

Также в «Инди 500» примут участие россиянин Михаил Алёшин, который выступит за «Шмидт-Петерсон», и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо — он поедет в составе «Андретти».