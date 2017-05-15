Вольф: решение со стратегией Хэмилтона в Испании было «волшебным»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф похвалил стратегов команды за решение, которое помогло Льюису Хэмилтону одержать победу на Гран-при Испании. Благодаря удачному выбору времени для проведения пит-стопа Льюис смог по максимуму сократить отставание от гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля, и впоследствии обогнать его.

«В стратегической группе «Мерседеса» был некий мыслительный процесс. На определённом этапе мы планировали сделать противоположное тому, что сделал Себастьян Феттель. И затем было принято «волшебное» решение зазвать Хэмилтона на пит-стоп в то время, когда казалось, что период виртуальной машины безопасности скоро закончится. В противном случае Себастьян мог бы отреагировать на это, заехав в боксы на следующем круге.

Итак, время для пит-стопа было выбрано идеально. Я снимаю шляпу перед Джеймсом Воулзом (главным стратегом «Мерседеса». — Прим. «Чемпионата») и группой его стратегов», — приводит слова Вольфа Autosport.