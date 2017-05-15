Масса: Монако будет самым серьёзным тестом для Стролла

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса считает, что предстоящий Гран-при Монако будет самым серьёзным испытанием для его молодого напарника Лэнса Стролла.

«Монако — это, пожалуй, самая требовательная трасса из всех. Даже опытные пилоты имеют проблемы там. Стены очень близко к треку. Нынешние машины более широкие, а улицы такие же узкие, как и прежде. Значит, Лэнсу будет непросто в Монако, ничто не сравнится с этой гонкой.

Но, конечно же, я буду помогать ему. В Монако очень важны настройки, и я поделюсь ими с Лэнсом. Где и как тормозить — это тоже искусство, которое нужно осваивать», — цитирует Массу Le Journal de Montreal.