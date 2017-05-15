Кальтенборн: «Заубер» не будет недооценивать «Макларен»

Руководитель «Заубера» Мониша Кальтенборн затруднилась дать прогноз относительно того, сможет ли её команда не дать обойти себя «Макларену» в Кубке конструкторов до конца сезона. В Барселоне Паскаль Верляйн принёс первые очки в нынешнем чемпионате своей команде, финишировав на восьмом месте.

«Я понятия не имею. Но мы не недооцениваем такого сильного соперника, как «Макларен», который является большой и опытной командой. У них намного больше ресурсов и людей, чем у нас, поэтому мы принимаем всё это во внимание и будем усердно трудиться на протяжении всего сезона», — цитирует Кальтенборн PaddockTalk.