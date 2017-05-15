Алонсо: надеюсь, опыт выступлений в Ф-1 повысит мои шансы в «Инди 500»

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо надеется, что подход к работе, который практикуется в Формуле-1, поможет ему компенсировать недостаток опыта в выступлений на овалах в предстоящей гонке «Индианаполис 500».

«У меня более низкие шансы на победу, чем у некоторых моих оппонентов. У меня нет опыта гонок на овалах, у меня нет опыта борьбы в трафике или каких-то наработанных трюков. Но в то же время уровень сложности Ф-1 выше, чем IndyCar.

Итак, вместе с «Маклареном» мы отправимся туда с некоторыми людьми, группой инженеров, которые будут помогать команде Andretti. И возможно, благодаря другому подходу, более научному, у меня будет какой-то дополнительный козырь.

У меня более низкие шансы на победу, но это правда, что это гонка, в которой любой может победить. Есть фактор удачи, появление жёлтых флагов и автомобиля безопасности. Но даже если это улучшает шансы на победу на 1% на, то стоит попробовать», — приводит слова Алонсо Autosport.