Баттон: две команды предлагали мне выступать за них в этом году

Третий пилот «Макларена» Дженсон Баттон рассказал, что получил предложения от двух разных команд о выступлении в нынешнем сезоне.

«У меня было так много вариантов для выступления в этом году, что это даже забавно. Дошло до того, что в этом году две разные команды предлагали мне выступить на Гран-при. Но мне это неинтересно», — приводит слова Баттона ESPN.

Баттон будет заменять Фернандо Алонсо на Гран-при Монако. Ранее британец сообщил, что не намерен полноценно возвращаться в гонки в этом году, но не исключает такого варианта в будущем.