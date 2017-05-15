Хэмилтон: наша борьба с Феттелем в Испании — как матч Федерера и Джоковича

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнил своё противостояние с Себастьяном Феттелем на Гран-при Испании с матчами теннисистов Роджера Федерера и Новака Джоковича. Хэмилтон победил в Испании, Феттель финишировал вторым.

«Что мне нравится в нашей борьбе с Себастьяном — я люблю теннис, люблю смотреть за играми Федерера и Джоковича в финале и восхищаюсь их стабильностью. Меня поражает их концентрация, то, как восхитительно они держатся на пределе. Кажется, в воскресенье у меня была такая же борьба», — приводит слова Хэмилтона Guardian.