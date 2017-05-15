Хорнер: отставание «Ред Булл» в Испании казалось больше, чем есть на самом деле

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что 75-секундное отставание Даниэля Риккардо от Льюиса Хэмилтона на Гран-при Испании не отражает настоящей разницы в скорости между командами.

«Отрыв от лидеров в гонке выглядел больше, чем он есть. Даниэль был не так доволен машиной, как Макс, хотя я и не думаю, что Макс был бы на 20 секунд быстрее. Проблемы ещё есть. Когда у тебя такое отставание, очевидно, что одна из его причин — шины. В этой области мы проигрываем в скорости», — приводит слова Хорнера Motorsport.