Хэмилтон: в большинстве гонок ты едешь на 80 %, и у тебя много энергии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о разнице между обычными гонками и прошедшим накануне Гран-при Испании.

«В большинстве гонок ты после первого отрезка понимаешь, что ты второй, отступаешь, следишь за резиной, едешь на 80 %, и у тебя остаётся много энергии. А в этот раз я всё время был на лезвии ножа, выкладывался полностью. А выкладываясь полностью, ты используешь всё тело, чтобы чувствовать его и держать баланс. Это не так, что ты сидишь и крутишь руль, весь твой корпус и ноги участвуют», — цитирует Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.