«Заубер»: Верляйн не виноват в своём штрафе

Руководитель «Заубера» Мониша Кальтенборн заявила, что Паскаль Верляйн пропустил столбик, заезжая на пит-лейн на Гран-при Испании по вине команды. За неправильный заезд немец был оштрафован на пять секунд и сместился с седьмого места на восьмое.

«Жаль, что его так поздно позвали в боксы и он получил штраф, но это не имеет значения. Он поздно получил вызов, но всё равно успел отреагировать. Мы не должны плакать о том, что могло бы быть — мы довольны тем, что есть», — приводит слова Кальтенборн Motorsport.